  • BIST 1.371
  • Altın 463,110
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Bitlis'te teröristlere ait EYP, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis'te teröristlere ait EYP, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit J.Uzm. Onb. Halil Ateş 2020-9' adıyla düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde toprağa gömülü 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 EYP, 5 adet 5,56 mm çapında M-16 piyade tüfeğine ait mekanizma, 1 RPG-7 sevk fişeği, 1 adet 20 mm mermi, 1 keskin nişancı silah kılıfı, 3 şarjör kılıfı, 6 akü, 4 adet 4’lü pil bloğu, 3 kalem pil, 2 gizleme ağı, 10 metre elektrik kablosu, 1 güneş paneli, 1 yanmış telsiz ve anteni, 1 şemsiye, 3 testere, 1 kazma ve kürek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

46 KÖYDE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Öte yandan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle, 4 Aralık'ta 46 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise bugün itibariyle sona erdiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Aşı ile bu hastalıktan kurtulacağımıza inanıyoruz11 Aralık 2020 Cuma 20:29
  • Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekildi11 Aralık 2020 Cuma 19:32
  • Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, intihar etti11 Aralık 2020 Cuma 18:37
  • Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Gökbey'e entegrasyon için gün sayıyor11 Aralık 2020 Cuma 16:27
  • Bursa'da tarihi Ulu Cami ve çarşıların çevresindeki eski yapıların yıkımı sürüyor11 Aralık 2020 Cuma 16:26
  • Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı11 Aralık 2020 Cuma 16:26
  • Sözcü Çelik'ten AB ilişileri açıklaması11 Aralık 2020 Cuma 15:59
  • Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina11 Aralık 2020 Cuma 15:58
  • Karnındaki bebeğini kaybeden koronavirüs hastası Özge de kurtarılamadı11 Aralık 2020 Cuma 15:57
  • Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı11 Aralık 2020 Cuma 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti