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Bitlis’te toprağa gömülü EYP ele geçirildi

BİTLİS’te bölücü terör örgütü PKK mensuplarının bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar kapsamında, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bitlis’te toprağa gömülü EYP ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Bitlis'e bağlı Döşkaya köyü kırsalında, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08” operasyonunda, toprağa gömülü vaziyette teneke kutu içerisine yerleştirilmiş 25 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, RF komutalı ateşleme anahtar sistemli 1 adet EYP ele geçirildi.

Ele geçirilen EYP, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra imha edildi.

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