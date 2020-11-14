  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı.
Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 816 personelden oluşan 48 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirildi, 74 iş birlikçi yakalandı, 251 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 10:47
  • TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısı 980 bin 990'a ulaştı14 Kasım 2020 Cumartesi 10:47
  • MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi14 Kasım 2020 Cumartesi 10:44
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak14 Kasım 2020 Cumartesi 10:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukluk arkadaşı saat hediye etti14 Kasım 2020 Cumartesi 09:51
  • Bitlis'te 816 personelin katılımıyla 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 09:44
  • 'Ahbap'lar İzmirli depremzedelerin yardımına koştu14 Kasım 2020 Cumartesi 09:32
  • Erol Mütercimler'in yargılanmasına başlandı14 Kasım 2020 Cumartesi 09:30
  • Mehmetçiğin dağda bulduğu kurt yavrularının Kars'taki tedavisi sürüyor14 Kasım 2020 Cumartesi 09:29
  • Toprağın buz tuttuğu Erzurum'da kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları sürüyor14 Kasım 2020 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti