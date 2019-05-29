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Bitmeyen mesai

Alışveriş çılgınlığı dini günleri suistimal etmeye devam ediyor. Başkent’te bulunan AVM’ler Ramazan’DA 23.00E KADAR AÇIK OLAN Arefe günü ise 00.00’a kadar açık olacak. AVM çalışanları mübarek arefe gecelerini çalışarak geçirecek.
Bitmeyen mesai

Alışveriş çılgınlığı çağımızın en büyük hastalığı. Bu hastalığa çanak tutan ve besleyen yerlerin başında da devasa alışveriş merkezleri geliyor. Ancak son yıllarda normal mesai saatleri 22.00’da bitmesi gereken AVM’ler dini bayramları bahane ederek 23.00 hatta gece yarısına kadar açık durabiliyor. Önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesi de bu durum yine yaşanacak. Başkent’te bulunan 16 büyük AVM’nin büyük çoğunluğu bugünden ve yarından itibaren olmak üzere 23.00’da, Arefe gecesi ise 00.00’da kapanacak. AVM çalışanları mübarek arefe gecelerini çalışarak geçirecek.

YABANCI MARKALAR KAPATIYOR YERLİLER AÇIK

22.00 sonrası AVM’lerde hizmet veren yabancı menşeili markalar çalışanlarını geç saate kadar tutmayarak normal mesai bitim saatlerinde gönderiyor ve kepenklerini indiriyor. Ancak yerli markaların büyük çoğunluğu için bu durum pek de böyle değil. Mesailerde uzatmaya giden firmalar gece yarısına kadar hizmet vermeye devam ediyor.

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ESNAF TEPKİLİ

Cadde esnafı bu uygulamaya tepkili. Gazetemize konuşan esnaflar, “Zaten AVM’ler çıktı, esnafa bir darbe vurdu, çarşı pazarı bitirdi. Tam iş yapacağımız bayram arefesinde de gece yarısına kadar oraların açık olması bize tamamen zarar. Bu duruma belediye bir tepki vermeli, sınırlama getirmeli. Ramazan’da iftar sonrası iş oluyor. 

MÜBAREK GECELERİNİ AVM’DE GEÇİRECEKLER

Tabi bu uygulamadan en çok etkilenenler AVM çalışanları. Bayram izni, hafta sonu izni, resmi tatil izni gibi hiçbir izinden faydalanamayan AVM çalışanları, bayram öncelerini de gece yarılarına kadar çalışarak geçirecek. İslam aleminde mübarek olarak kabul edilen Arefe günü gecelerini 00.00’a kadar açık olan AVM’lerde çalışarak geçirmek zorunda kalacaklar. 

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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