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'Bittiği zaman gitmeyi bilmek lazım'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Bittiği zaman, gitmeyi bilmek lazım. Gitmeyi bilmeyenler, sanki kendi mülkü gibi davrananlar, aslında inancımıza dair bence eksiği olan insanlar." dedi.
'Bittiği zaman gitmeyi bilmek lazım'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına katıldı. 

Ramazan ayının çok çabuk bittiğini ve aslında bunun bir mesaj olduğunu belirten İmamoğlu, "Ramazan ayı gibi, hayat da böyle. Hayata güzel izler bırakmak gerekir. Hiçbir makam, hayata dair hiçbir şey kalıcı değil, geçici. Güzel iz bırakıp, güzel mesajlar vermek, ona göre herkesin, 'Allah razı olsun' dediği bir hayat geçirmek hepimizin emeli. Bugüne baktığımızda talip olduğumuz makam ya da 31 Mart'ta seçildiğimiz makam da böyle bir şey. Allah nasip eder, beş yıl görev yaparsınız ama biter. Bittiği zaman, gitmeyi bilmek lazım. Gitmeyi bilmeyenler, sanki kendi mülkü gibi davrananlar, aslında inancımıza dair bence eksiği olan insanlar. Çünkü dünyaya dair her görev geçici. Hiçbir görev kalıcı değil. Duam odur ki, ne kadar görev yaparsanız yapın, ister bir yıl, ister beş yıl, ne kadar olursa olsun layıkıyla yapmak çok önemli.'' diye konuştu.

"Kadınlara yardımcı olacağız"

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 18 günde iz bıraktığını savunarak, şunları söyledi:

"İnsanlar, 'Allah razı olsun sizden. Bize her gün zam yapan insanlara indirim yapmayı hatırlattınız.' diyor. Öğrenciye indirim yaptık. Su faturalarınıza indirim yaptık. Hayatınızın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bu şehrin insanlarının günleri iyi geçmiyor. İşsizlik artıyor, gelir düşüyor. Pazarlarda fiyatlar artıyor. Böyle bir ortamda yardımlaşmamız lazım. Yardımı önce kamu eli yapar ama bunu sadaka verir gibi yapmaz. Görevi gereği yapar. Size bu şehrin imkanlarını dağıtır. Mahalle mahalle çocuklarınız için çalışacağız. Kadınlara yardımcı olacağız. Yardımlaşacağız, barışacağız, kucaklaşacağız. Etnik kökeni, siyasi partisi, 'şucuymuş, bucuymuş' bakmayacağız. Herkes bir arada mutlu yaşayacak. Tam da ramazan ayının bize söylediği gibi olacağız."

İftara, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Beylikdüzü Belediye Başkan Mehmet Murat Çalık ve bazı CHP milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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