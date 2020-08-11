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Bittiğinde bölgenin sanayi ve ticaret potansiyeli güçlenecek

Kahramankazan-Ankara yolunda çalışmalar tam gaz devam ediyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz bölgede önemli sanayi kümelenmeleri olduğuna dikkat çekerek, çalışmaların bittiğinde bölgenin sanayi ve ticaret potansiyelinin güçleneceğini belirtti.
Bittiğinde bölgenin sanayi ve ticaret potansiyeli güçlenecek

Kahramankazan-Ankara devlet karayolundaki genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Üç gidiş üç gelişe çıkarılacak ve 12 adet de köprülü kavşağın inşa edileceği yolda ekipler büyük bir özveriyle çalışıyor. Konu hakkında konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “İlçemizin 55 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 bine yakın insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanması sonrasında ilçeye ve bölgeye büyük katkıları olacaktır” diyor.

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BÖLGEDE ÖNEMLİ SANAYİ KÜMELENMELERİ VAR
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz bölgede önemli sanayi kümelenmeleri olduğuna dikkat çekerek, çalışmaların bittiğinde bölgenin sanayi ve ticaret potansiyeli güçleneceğini belirtiyor. Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolundaki genişletme çalışmalarının temeli 18 Ağustos 2017’de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve bölge milletvekilleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde karayolundaki genişletme çalışmalarını yerinde denetlemişti. 

ÜÇ GİDİŞ ÜÇ GELİŞ OLACAK
Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa sürede Kahramankazanlıların ve Ankaralıların hizmetine sunulacağını belirten Karaismailoğlu, “Şantiyelerdeki ekip sayıları artırıldı ve hızlı bir şekilde projeye ağırlık vermiş durumdayız” demişti. İki gidiş İki geliş olan, çalışmalar sonrasında ise üç gidiş üç gelişe çıkarılacak ve 12 adet de köprülü kavşağın inşa edileceği yolda ekipler büyük bir özveriyle çalışıyor” demişti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK
28,4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları, 370 milyon TL’ye mal olacak. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray Sanayi bölgesi, Türkiye’nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak. Ayrıca trafik ışıklarından da arındırılacak yolun tamamlanması ile akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak.

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4 BİNE YAKIN TESİS, FABRİKA, ATÖLYE BULUNUYOR
Oğuz, Kahramankazan’ın yalnızca Ankara’da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “İlçemizde 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 55 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 bine yakın insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanması sonrasında Kahramankazanımıza ve bölgeye büyük katkıları olacaktır. Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir yol. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecektir.”

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“Projenin hayata geçirilmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan'a ve ilgilerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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