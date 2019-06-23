'Biyodizel tarımıyla' gelirini katladı

Uşak'ta buğday, arpa ve nohut yerine kanola tarımına geçen üretici, gelirini üç kat artırmayı başardı.

Akaryakıt katkısı olarak kullanılan biyodizel üretiminde kullanılan kanola, buğday, arpa ve nohut gibi kuru tarım ürünlerine göre yüksek olan getirisiyle üreticinin yoğun ilgisini çekiyor.

Biyodizel Sanayi Derneği verilerine göre Trakya, Güney Marmara, Bilecik, Uşak ve Konya başta olmak üzere ülke genelinde son iki yılda yüzde 443 artışla toplam 504 bin dekarda 118 bin 500 ton kanola üretildi.

Uşak'ta da bin dekarlık arazisinde kanola üreten Ali Gültekin, kentte ürünün tarımına öncülük ediyor.

Karahallı ilçesine bağlı Karbasan köyünde üretim yapan Ali Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Tekirdağ'da yaşayan kızını ziyarete gittiği sırada kanola tarlaları gördüğünü, üreticilerden bu yağ bitkisiyle ilgili bilgi aldığını, ardından Uşak'ta üretime başladığını söyledi.

Kanolanın arpa, buğday, nohut gibi ürünlerden çok daha yüksek getirisi olduğunun altını çizen Gültekin, Uşak'ın iklim ve toprak yapısıyla kanola üretimi için uygun olduğunu söyledi.

Gübltekin, yılda 400-450 ton kanola üreterek buğday, arpa gibi ürünlerden 3 kat daha fazla gelir elde ettiğini dile getiren Gültekin, kanola tarımının Anadolu'da yaygınlaşması için çaba gösterdiğini dile getirerek, şunları belirtti:

"Kendimi bildim bileli kuru tarımla uğraşıyordum. Buğday, arpa, nohut gibi ürünlerden elde ettiğim gelirin üç katını kanoladan elde ediyorum. Kanola tarımı kolay, getirisi çok daha iyi. Kanolada bir dekar araziden bin-bin 200 lira gibi gelir elde ediliyor. Buğday ve arpada gelirim 300 ila 400 lira arası. Üstelik riski daha az. Geçen yıl kanolanın kilogramı 2,1 lira kadardı, bu yıl daha yükseleceğini umut ediyorum. Özellikle kurak topraklar için uygun bir ürün. Uşak'ta benim ürettiğim kanolanın yağ oranı yüzde 48 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Zaman zaman değişik yerlerden gelip benim kanola tarlalarını görüyorlar. Bu konuda eğitim programları düzenlenirse çiftçiler bu ürüne daha fazla yönelir ve gelirlerini artırabilirler."

"Dona karşı dikkatli olunmalı"

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de il genelinde kanola üretiminin yaygınlaştırılması için köylerde bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de 2018 yılında 118 bin 500 ton kanola üretimi yapıldığına, her geçen yıl üretimin arttığına dikkati çeken Keleş, "Uşak'ta üretilen kanolanın yağ oranı gerçekten çok yüksek, bu nedenle yaygınlaştırmak için çalışıyoruz ancak kanola erken ekildiği için dondan olumsuz etkileniyor, bu nedenle üretiminin yapılacağı yerlerin dikkatli seçilmesi gerekli." dedi.