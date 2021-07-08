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Biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde, biyogaz tesisi inşaatında meydana gelen göçükte sıkışan 3 işçi yaralandı.
Biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı

Olay, gece saatlerinde Boztepe ilçesi Harmanaltı köyü yakınlarındaki biyogaz tesisi inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, biyogaz inşaatında beton dökümü esnasında göçük oluştu. Çöken demir kalıpları ve iskeleler arasında kalan işçiler İ.S. (49), S.A. (52) ve H.A. (25) yaralandı. Tesisteki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 işçi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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