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Biyoloji öğretmeninin 'fosil koleksiyonu'

Hatay'da bir lisede görev yapan biyoloji öğretmeni Hasan Kaplan, 20 yıldır kentte çeşitli bölgelerden topladığı yaklaşık 3 bin bitki ve hayvan fosilini evinde sergiliyor.
Biyoloji öğretmeninin 'fosil koleksiyonu'

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir lisede görev yapan biyoloji öğretmeni Hasan Kaplan, 20 yıldır topladığı yaklaşık 3 bin bitki ve hayvan fosiliyle evini adeta müzeye dönüştürdü.

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan 54 yaşındaki Hasan Kaplan, doğaya olan merakı ve mesleğinin de etkisiyle 20 yıl önce fosil toplamaya başladı.

Bir süre sonra boş zamanlarını tamamen bu işe ayıran Kaplan, 20 yılda 3 bin civarında bitki ve hayvan fosiline ulaştı.

Kaplan, topladığı fosilleri evinde sergilerken, öğrencilerinin ve bu alana ilgi duyanların yararlanması amacıyla da "Hatay Paleoekolojisi ve Zamanın Tanıkları Hatay Fosilleri" adlı kitap çıkarttı.

Hasan Kaplan, fosil bulmak için Hatay'ın farklı noktalarında araştırmalar yaptığını söyledi.

Çalışmaları sonucu 200 farklı türe ait bitki ve hayvan fosili topladığını aktaran Kaplan, şöyle devam etti:

"İlk başlarda deniz kestaneleri, mercan, salyangoz fosilleri buldum. Hatay'ın bütün coğrafyasını gezdim. Şu ana kadar 200 farklı türde yaklaşık 3 bin bitki ve hayvan fosiline sahip durumdayım. Hatay, Türkiye'de omurgasız fosiller bakımından en zengin bölgelerden biri konumunda. 60 milyon yıllık fosillere Kel Dağı'nda, 3 milyon yıllık fosillere ise Sinanlı bölgesinde rastladım. Sinanlı bölgesinde ağırlıklı olarak 'Gastropod' ve 'Bivalvia' fosilleri bulunuyor. Kel Dağı'nda ise derisi dikenlilerden deniz kestaneleri ve 'Amonit' parçaları bulunuyor.'' 

Elde ettiği bilgileri öğrencilerine aktarıyor

Kaplan, birikimlerini paylaşmak için kitap çıkardığını aktararak, bitki ve hayvan fosillerinin fotoğraflarının yer aldığı 232 sayfalık kitabını, Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bastırıp birçok üniversitenin kütüphanesine gönderdiğini bildirdi. 

Kitapta fosillerin nasıl bulunduğunu ve özelliklerinin yer aldığını dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Hatay'da hangi bölgelerde suların çekildiğini ve geçmişte oralarda hangi tür canlıların yaşadığına dair bilgilere kitapta yer verdim. Kitap okuldaki öğrenciler için de önemli bir kaynak oldu. Öğrenciler, bu sayede doğada karşılaşacakları fosillerin tanımlarını yapabilecekler. Kitabı Hatay'daki birçok okulun kütüphanesine de gönderdik." 

Kaplan, fosil araştırmasına devam edeceğini, bulduğu fosilleri bir müzede sergilemek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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