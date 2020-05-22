Biyonik göz ilk testleri geçti: Potansiyelde sınır yok

Bilim insanları robotların ve görme engelli insanların görmesini sağlayacak süperiletken perovskit maddesinin kullanıldığı ve ilk testlerde başarıya ulaşan biyonik bir göz geliştirdiklerini duyurdu.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar 'Elektrokimyasal Göz' (EC Eye) olarak adlandırdıkları mekanizma bir insan gözü ile aynı büyüklükte ve şekilde. Farkı ise bir insan gözünden çok daha fazlasını yapabiliyor olması.

İNSAN GÖZÜNE ÇOK BENZİYOR

İnsan gözündeki retina ve iris mekanizmalarını taklit eden biyonik göz son derece hassas perovskit nano teller ile sinir hücrelerine bağlanabiliyor. Bu nano teller gözün gördüğünü tıpkı organik gözün yaptığı gibi nörolojik sinyallere çevirip kullanan kişinin beynindeki görsel kortekse veya kullanan robotun işlemcisine iletiyor.

İlk testlerde gözü kullanan bilgisayar kendisine gösterilen harfleri doğru şekilde tanımladı. İlerleyen testler giderek daha karmaşık ve daha çok bilgi içeren görüntülerin algılanması sağlanacak.

POTANSİYEL SINIRSIZ

Bu tür bir biyonik gözün başarılı şekilde insanlara entegre edilmesi halinde potansiyelinin sınırsız olduğu belirtiliyor. Yani insan gözünün algıyamadığı elektromanyetik frekans dalga boylarını görüntülemek de dahil akıllı telefon kamerası ile yapılabilen herşeyi insanların biyonik gözleriyle yapması mümkün olabilir.

Gece görüşü, mikroskobik ve teleskopik görüş, sanal gerçeklik (VR), arttırılmış gerçeklik (AR), interaktif görüntüleme, kayıt, yeniden oynatma, daha yüksek çözünürlükle görme ve daha pek çok özelliğe kavuşmak mümkün olabilir.