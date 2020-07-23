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"Biz Büyük Bir Aileyiz"

Başkan Ertuğrul Çetin, artan hava sıcaklarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye personelini alanda yalnız bırakmayarak hem sohbet etti hem de dondurma ikram etti.
"Biz Büyük Bir Aileyiz"

Başkan Ertuğrul Çetin, mesai mefhumu gözetmeksizin Pursaklar'ın sokaklarını nakış nakış işleyerek gözleri büyüleyen modern ve geleneksel kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ve asfalt çalışmaları gerçekleştiren personeli unutmadı.
İlçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekiplerini ziyaret eden Başkan Çetin, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de dondurma ikramında bulundu. 
Başkanın jesti karşısında mutlulukları gözlerinden okunan personeller; "Her zaman emekten ve emekçiden yana olan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyoruz" dedi. 

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‘‘Her Şey Pursaklar İçin’’

Vatandaşların konforlu bir yolculuk yapabilmeleri için kavurucu sıcağın altında fedakarca çalışan belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Ertuğrul Çetin; "Kendilerine bir nebze içlerini ferahlatsın diye soğuk bir şeyler ikram edelim ve çalışmaları da yerinde inceleyelim dedik. Personelimizle, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle biz büyük bir aileyiz. Her şey Pursaklar için. Özveri ve fedakarlıkla görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.
 

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