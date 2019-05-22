"Bizim yerimiz CHP'nin tam karşısıdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bulunan özel bir otelde iftar programına katıldı. İçişleri bakanının iftar programına katıldı.

"BİZİM YERİMİZ CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN TAM KARŞISIDIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Babamın bana bir lafını hatırlıyorum. Dönem dönem de televizyonlarda söylerim. Bizim yerimiz neresidir biliyor musunuz? Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız. Çünkü yıllarca bu memleketi üstü açık bir bakışla, elitist bir bakışla ve aynı zamanda 'siz anlamazsınız' diyen bir bakışla beraber başka bir noktaya getirdiler. İktidarlarsa ötekileştirdiler. Muhalefetse bizi beğenmediler, yıllarca vesayet sistemiyle iktidarları gizli elinde tuttular. Ne zaman vesayet sistemi ellerinden gitti, bu sefer oyunu bozmaya, evi yıkmaya ve Türkiye'nin dışında ne kadar unsur varsa onlarla işbirliği yaparak bu ülkenin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Onlar için kimlik ve anlayış hiçbir zaman önemli olmadı. Yaptıkları tek şey, kendileri dışında bu ülkeyi kimsenin yönetmesine reva görmemeleri oldu." İfadelerini kullandı.



"ÇOCUK YÜRÜYÜŞÜNDEN BELLİ OLUR"

Süleyman Soylu yaptığı konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerini kopyalamasının güvene yakışmadığını belirterek, “Ben İçişleri Bakanıyım. İçişleri Bakanlığı bugün tüm ülkedeki istihbaratı kendi içinde tutar. Ben İçişleri Bakanlığına geldiğimde bir cd verip hem jandarma, hem de emniyet istihbarattaki arkadaşlarıma şu cd'lere şuradaki istihbaratları koyun da ben kasama koyayım desem bana yakışır bir davranış olur mu? Bu ülke bana namusunu emanet etmiş, bu devlete bana mahremini teslim etmiş. Ne yapmalıydım yani o istihbaratları alıp bir kasaya mı koymalıydım. Çocuk yürüyüşünden belli olur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kısa süre olarak gelen İmamoğlu'nun yaptığı ilk iş İstanbul Büyükşehir verilerini kopyalamak oldu. Ne devlet adamlığına yakışır, ne bir ciddiyete yakışır, ne bir aynı zamanda bir sorumluluğa yakışır, ne de bir yöneticinin yönetme kabiliyetine yakışır. Ne de güvene yakışır" diye konuştu.



"BİRAZ KİMYAN ALT ÜST OLMUŞ, BİRAZ DA SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORSUN"

Soylu, “Aynı zamanda bugün bana laf yetiştirmiş 'İstanbul'da iftar yapacağına Ankara'da işine baksın' Benim her halde içişleri bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafından oluruz Sayın İmamoğlu. Biraz kimyan alt üst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter" şeklinde konuştu.