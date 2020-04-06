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Bizlere emanetler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokakların boş kalmasından sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini belirterek, “Vatandaşlarımız merak etmesin. Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler” dedi.
Bizlere emanetler

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs sebebiyle boş kalan sokaklarda yaşayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye ekipleri sokakta ve doğada yaşayan can dostlarının aç kalmamaları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıyor. Mama dağıtımı sonrasında hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördükleri halde hayvanları tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüyor.

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MAMA, TEDAVİ VE BAKIM
Belediye ekipleri bu kapsamda, doğada, cadde ve sokaklarda yaşayan sokak hayvanlarının aç kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama ve yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinde artan yemekleri de sokak hayvanlarına götürüyor. Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördükleri hayvanları tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

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“DOSTLARIMIZ EMİN ELLERDE”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise koronavirüsten korunmak için açıklanan tedbirler doğrultusunda vatandaşların evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadıklarını belirterek, “Tabii bu durum, sokaklarda ve doğada yaşayan dostlarımızı da olumsuz etkiliyor. Gönlü bol milletimiz, dostlarımız için kapılarının önüne yemek, mama su bırakıyordu, ancak bu durum tedbirler doğrultusunda azalmış durumda. Ama cömert ve yardımsever vatandaşlarımız merak etmesin. Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. “

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“GAYRET GÖSTERİYORUZ”

“Allah’ın bize emaneti olan can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

Oğuz, yardıma muhtaç ya da bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanları için vatandaşlardan gelen talepleri de titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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