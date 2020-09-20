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BKM'nin 'Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri' faaliyetlerine onay Resmi Gazete'de

Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin "Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri" faaliyetlerinin onaylanmasına karar verildi.
BKM'nin 'Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri' faaliyetlerine onay Resmi Gazete'de

Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin (BKM) "Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri" faaliyetlerinin BKM'nin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "BKM'nin Ödeme Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BKM'nin "Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri" faaliyetlerinin BKM'nin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve ödeme sistemi işletmek üzere 12 Haziran 2015 tarihli ve 10159/19758 sayılı Karar ile BKM'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

MKK'nın geliştirdiği uygulamaların satışı faaliyetine onay
Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından geliştirilen uygulamaların satışı faaliyetinin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "MKK'nın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, MKK'nın "MKK tarafından geliştirilen uygulamaların satışı" faaliyetinin, MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12 Haziran 2015 tarihli ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK'ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

TCMB Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verildi. 

TCMB'nin "Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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