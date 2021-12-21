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Blaundos Antik Kenti'nde 'bereketin sembolü Demeter'in sunak alanı bulundu

Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, "Tapınağın hemen önünde avlunun ortasında tapınağın sunağına yani altar yapısına ait kalıntılara rastladık. Yaklaşık 5x4 metre ölçülerinde en az iki basamaklı yapıya sahip." dedi.
Blaundos Antik Kenti'nde 'bereketin sembolü Demeter'in sunak alanı bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde, mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'e ait tapınakta sunak (kurban kesilen dini alan) alanı ortaya çıkarıldı.

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği kent olarak adlandırılan ve derin vadilerle çevrili tepeye kurulu Blaundos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bu yıl Demeter Tapınağı'nın yer aldığı alana yoğunlaşıldı.

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında yürütülen çalışmalarda, mitolojide tarım, tahıl ve hasadı simgeleyen tanrıça Demeter'in tapınağının avlu kısmında sunak alanı bulundu.

Kazı ekibince yapının çevresinde yürütülen çalışmalarda ise Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen su sarnıcına ulaşıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, 2021 sezonu kazılarında kentin merkezindeki Demeter Kutsal Alanı'na yoğunlaştıklarını söyledi.

Kazılarda sunağın kalıntılarına rastladıklarını kaydeden Can, şöyle konuştu:

"Tapınağın hemen önünde avlunun ortasında tapınağın sunağına yani altar yapısına ait kalıntılara rastladık. Yaklaşık 5x4 metre ölçülerinde en az iki basamaklı yapıya sahip. Tabii üst yapısına ait çok fazla veri yok elimizde. Temelleri sayesinde biz planını çıkarabiliyoruz. Yine çalışmalar sırasında bu sunağın üzerinde yer aldığını düşündüğümüz bir sunak masasına ait bir parça ele geçti. Sunaklar, buraya ibadet amaçlı gelen insanların doğrudan ilişki kurduğu yapıların başında gelir. Buraya gelen insanlar tapınağın içerisine kadar girmezler. Avluya girerler. Kurban keseceklerse ya da herhangi bir sunu yapacaklarsa bu sunak önünde yaparlar. O yüzden sunak da tapınakla aynı dönemden, aynı çağdan bir yapı."

Demeter Tapınağı'nın o dönem çok saygı gördüğünü dile getiren Can, gelecek yıl buradaki çalışmalara devam edip, restorasyon ve ayağa kaldırma çalışmalarını tamamlamayı düşündüklerini kaydetti.

Tapınağın avlusunda Bizans Dönemi'ne ait sarnıç
Sunak alanıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü sırada tapınağın avlusunda su sarnıcına da rastladıklarını dile getiren Can, "Demeter Tapınağı'nın bulunduğu alan, daha geç dönemlerde farklı amaçlar için kullanılmış. Bizans Dönemi'nde özellikle atölyeler, işlikler ve dükkanlar olduğunu biz anlıyoruz. Bu süreçte buralara sarnıçlar da yapılmış. Tapınağın avlusu içerisinde oldukça derin, içerisi toprakla dolmuş bir sarnıca rastladık." diye konuştu.

Prof. Dr. Can, sarnıcın 6-7 metre derinliğinin olabileceğini ifade etti.

Antik kentin tepeye kurulduğunu, etrafını çeviren 100 metre derinliğindeki kanyonun altında akan akarsudan buraya su çıkarmanın kolay olmadığını anlatan Can, onun dışında yaklaşık 8 kilometre uzaklıktan kemerler kurarak su taşındığını vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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