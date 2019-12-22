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Blokzincirinde uluslararası 'düzenleme' çağrısı

SabancıDx Üst Yöneticisi Aydın, blokzinciri teknolojisine yönelik soru işaretlerinin ortadan kalkması için uluslararası düzenleyici kuruluşların devreye girmesi gerektiğini söyledi.
Blokzincirinde uluslararası 'düzenleme' çağrısı

Sabancı Dijital Teknoloji İşler AŞ (SabancıDx) Üst Yöneticisi Burak Aydın, blokzinciri teknolojilerinin yönetişim noktasının dünya tarafından halen tartışıldığını ifade etti.

Bu işin belli bir zemine oturtulması gerektiğine işaret eden Aydın, "Özellikle hukuki bir zemine oturtmak ve eş güdüm sağlamak çok önemli. Web teknolojilerinin ilk zamanlarında İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu kurulması gibi, uluslararası bir organizasyonun çıkıp belirli yönetişim yapılarını ve hukuki temelleri oturtuyor olması lazım." diye konuştu.

Uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çeken Aydın, Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği (AB) gibi üst kurumların bu işi ciddiye alarak düzenleyici olarak devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Blokzinciri teknolojisinin daha çok bu altyapının en çok kullanıldığı kripto paralarla anıldığını aktaran Aydın, "Uluslararası kuruluşlar, örneğin AB bir karar alacak ve bu karar AB ülkelerini de bağlayacak. ABD'de kripto para ile ilgili finans kuruluşları, bunu fonlarına ekleme konusunda irade gösteriyorlar. Dolayısıyla bunların bir süre sonra olgunluk seviyesine geleceğini ve ülkelerin topluluklar halinde nasıl hareket edeceklerini belirleyecek organizasyonların da kurulacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye yeni teknolojilere adaptasyonda iyi"

Aydın, Türkiye'nin bu teknolojiyi dünya ile aynı anda fark ettiğinin altını çizerek, "Bu noktada bazı ülkeler daha hızlı hareket ediyor. Türkiye blokzincirinde geç kalmadı. Türkiye, yeni çıkan teknolojilerin adaptasyonunda ve bunları iş hayatına yansıtmada iyi olduğunu, telekomünikasyonda ve finans dünyasında geçtiğimiz 20 senede gösterdi. O yüzden ülkemiz finans dünyası, Avrupa'da telekomünikasyon ve inovasyon ödüllerini toplayıp geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Blokzinciri gibi yeni bir teknolojinin, Türkiye'de nasıl karşılanacağının yakın dönemde belirgin hale geleceğini belirten Aydın, Türkiye'den çıkan ve dünyaya açılmaya çalışan blokzinciri tabanlı hizmet sağlayan startup'lar bulunduğunu söyledi.

Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, açık kaynak kod çalışmasıyla Türkiye Bilişim Vakfının (TBV) başlattığı blokzinciri insiyatifi gibi çalışmalara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada bir merkeziyetsizlik var, hükümetlerden bağımsız olarak paranın döndüğü bir kontrol mekanizması öngörülüyor. Beklentimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunların çok daha fazla tartışılması, tartışıldıktan sonra belirli hukuki temellerin, ülkeler arasında da eş güdüm sağlanarak yapılması. Önümüzdeki iki yıl içerisinde bu tartışmaların çıktısı olarak belirli yönetişim metotları gelecektir." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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