BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Anıtkabir'i ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Volkan Bozkır'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bozkır, deftere şunları yazdı:

"Birleşmiş Milletler 75.Genel Kurul Başkanı olarak, Türkiye'ye gerçekleştirmekte olduğum resmi ziyaret vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Zatıalinizin huzurunda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Birleşmiş Milletler tarihinde bu görevi üstlenmiş ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan ve Birleşmiş Milletler'in en üst düzeyli karar organını, özellikle 75. Kuruluş yıldönümünde ve zor pandemi şartlarında yönetmekten, şahsım, ülkem ve milletim adına gurur ve kıvanç duyuyorum. Bugün, Türk bayrağı, BM bayrağıyla birlikte Genel Kurul Başkanı makamında yer almaktadır.

Aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyorum."

Bozkır, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmeler gerçekleştirecek olan Bozkır, bu temaslarının ardından TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Bozkır'ın ayrıca 10 Nisan'da, Hatay'da, kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret etmesi ve geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.