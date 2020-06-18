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BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. 

BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı. Oylama yerel saat ile 09.00'da başladı ve 13.00'te bitti.

193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 192 üye ülke oy kullandı. Venezuela, BM'ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı. 

BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. 

3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.

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Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu. 

Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor. 

BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.

Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.

BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande, Volkan Bozkır'ı tebrik etti 
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı. 

Bande, Twitter hesabından, ''BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Bu önemli göreve başlarken başarılı bir geçiş süreci için kendisine tam destek vereceğimden emin olabilir.'' mesajını paylaştı. 

Bozkır, 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.

Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande'den devralacak ve 2021 yılının Eylül ayına kadar sürdürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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