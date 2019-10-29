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BM açıkladı: Irak'ta ay başından beri 299 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
BM açıkladı: Irak'ta ay başından beri 299 kişi öldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Irak'taki gösterilere ilişkin soruları cevapladı. 

Sözcü Colville, ülkede gösterilerin tekrar başladığı 25 Ekim'den bugüne kadar, Irak'taki OHCHR bürosunun geçici rakamlarına göre en az 72 kişinin öldüğünü belirtti.

Bu rakama Kerbela kentinde hayatını kaybedenlerin de dahil olduğunu aktaran Colville, "Kerbela hakkında çok rahatsız edici haberler aldık aldık." dedi. Colville, bölgede OHCHR çalışanlarının görgü tanıklarıyla iletişim halinde olduğunu vurguladı.

Sözcü Colville ayrıca, Irak'ta gösterilerin patlak verdiği 1 Ekim'den bu yana toplam 229 kişinin yaşamını yitirdiğini, bu rakamın daha yüksek olabileceğini söyledi.

Sözcü, göstericilerin ölümünde en önemli neden olarak güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanmasını gösterdi. 

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyesi Ali Beyatlı, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerbela'daki aktivist ve hükümete bağlı olmayan taraflardan gelen bilgilere göre, pazartesi akşamı gösterilerde 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi de yaralandı." bilgisini paylaşmıştı. 

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı.

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