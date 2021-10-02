BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths Antalya Diplomasi Forumu'nun ADF120Sec uygulamasına katıldı

Griffiths, Afganistan'ın ciddi bir insani krizin eşiğinde olduğunu belirterek, "Ülke genelinde Afgan halkı için etkin bir şekilde çalışabilmemizi teminen, Taliban liderliğiyle bir anlayış temelinde uluslararası angajmana ihtiyacımız var." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katıldı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, sözlerine "Afganistan bugün ciddi bir insani krizin eşiğinde." diyerek başladı.

Afganistan'daki duruma uluslararası toplum tarafından büyük ilgi gösterilmesine ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in eylül ayında Cenevre'de düzenlenen toplantıda yaptığı yardım çağrısına verilen cömert yanıtlara rağmen ülkenin bu durumda olduğunu söyleyen Griffiths, "O toplantıda 1 milyar doların üzerinde taahhüt yapıldı." dedi.

Griffiths, "Afganistan'daki esas mesele, paranın bulunup bulunmaması değil, ihtiyaç halindekilere ulaşıp ulaşılamamasıyla ilgili. İnsani yardım çalışanları için güvenlik yavaş yavaş yeniden sağlanıyor ama hala sorunlarımız var." ifadelerini kullandı.

Kadın ve erkek insani yardım çalışanlarının ihtiyaçlarına ve çalışma şekillerine nasıl cevap vermeleri gerektiği konusunda Taliban yönetimiyle görüşmek için Kabil'e gittiğini söyleyen Griffiths, şöyle devam etti:

"Bana, BM'ye, Taliban liderliği tarafından sözler verildi. Buna ek olarak, kadınların ve kızların her birey gibi toplum içinde istedikleri gibi davranma hakları konusunu da ciddi şekilde ele aldık. İnsani yardım alanına, yardıma muhtaç insanlara hizmet etmek için insani yardım kuruluşlarına ihtiyacımız var. Şimdi önceliğimiz bu. Ve buna, ekonomik bir çöküşün tehlikelerine yanıt vermemizle eş zamanlı olarak ihtiyacımız var."

Griffiths, bu bağlamda BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin, sağlık kurumları, okullar ve ön saflardaki diğer kurumların işlerliğinin korunması için 65 milyon dolar taahhütte bulunduğunu belirterek, "Ülke genelinde Afgan halkı için etkin bir şekilde çalışabilmemizi teminen, Taliban liderliğiyle bir anlayış temelinde uluslararası angajmana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ADF'nin 120 Saniye uygulaması

Liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almaları ve sorunlara çözüm önerileri getirmeleri için bir diyalog platformu oluşturmayı hedefleyen ADF, çevrim içi etkinliklerini sürdürüyor.

ADF'nin 120 Saniye uygulamasına daha önce BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Antonio Vitorino, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreter Yardımcısı Ulrik Vestergaard Knudsen, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) Başkanı Gerald Connolly, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Filistinli siyasetçi Dr. Hanan Ashrawi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci gibi uluslararası alanda önemli kişiler de konuk olmuştu.

ADF'nin 120 Saniye uygulamasının en son konuğu Griffiths, BM 76. Genel Kurulu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelmiş, görüşmede Suriye ve Afganistan'daki insani durum ile Türkiye ve BM'nin sahadaki iş birliği ele alınmıştı.

İlki 18-20 Haziran 2021'de düzenlenen ADF'nin ikincisinin, 11-13 Mart 2022'de yapılması planlanıyor.