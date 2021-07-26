BM: Afganistan'da 2021'in ilk yarısında 1659 sivil öldü

BM Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan'da 2021 yılının ilk yarısında 1659 sivilin öldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA), yapılan açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 254 sivilin yaralandığı belirtildi.

Sivil kayıplarında geçen sene aynı döneme göre yüzde 47 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, böylece 2009 yılından bu yana yaşanan sivil kayıplarında en yüksek seviyeye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, en çok can kaybının yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başladığı mayıs ve haziran aylarında yaşandığı, bu aylarda 783 sivilin hayatını kaybettiği, 1609 sivilin yaralandığı vurgulandı.

Saldırıların yüzde 39'undan Taliban, yüzde 9'undan DEAŞ, yüzde 25'inden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 16'sından diğer bilinmeyen unsurlar ve geri kalan kısmından ise güvenlik güçlerinin sorumlu tutulduğu açıklamada, sivil kayıplarının artmasının endişe verici olduğunun altı çizildi.

Sivil ölümlerinin patlama, çatışma, suikast ve hava saldırılarında yaşandığı aktarılan açıklamada, sivil kayıplarının yaklaşık yarısını kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256 olduğunu savunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.