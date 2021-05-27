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BM 'den flaş İsrail açıklaması: Savaş suçu!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
BM 'den flaş İsrail açıklaması: Savaş suçu!

Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddete ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

ASKERİ AMAÇ İLE VURULMADI

Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de vurduğu binaların askeri amaçla kullanıldığına dair bir delil bulunmadığını söyledi.

Bachelet, söz konusu saldırıların, "orantısız" bulunması halinde savaş suçu teşkil edebileceğini aktardı. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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