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BM Genel Sekreteri Guterres'den 'Tevbe Suresi' vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, mültecilerin inançlı ya da inançsız olarak ayrılmaması gerektiğine dikkati çekerek, Tevbe Suresi vurgusu.
BM Genel Sekreteri Guterres'den 'Tevbe Suresi' vurgusu

Guterres, başkent İslamabad'da düzenlenen "Pakistan'da Afgan mülteci varlığının 40. yılı Dayanışma için yeni ortaklık" konferansında yaptığı konuşmada, Pakistan'ın Suriye'deki iç savaş çıkana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bugünün dünyasında eşine az rastlanır şekilde Pakistan'ın Afgan sığınmacılara kapılarını açtığını anlatan Guterres, dünyanın en uzun süreli sığınmacı varlığının da Pakistan'da ortaya çıktığını kaydetti.

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri görevini yürüttüğü dönemde ülkeye defalarca geldiğini hatırlatarak, her gelişinde yerel halkla mülteciler arasında bir dayanışma gördüğünü aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres, şöyle devam etti:

"Tevbe Suresi'nde 'Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır' diyor. Bu ayet, inançlı ya da inançsız mültecilere hak ettikleri korumayı modern anlamda sağlamayı tanımlayan 1951 yılı Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmesi'nden yüzyıllar önce söylenmiş dikkate değer bir hoşgörü örneğidir."

Afgan sığınmacıların ülkelerine dönebilmesi için barışın sağlanması gerektiğine işaret eden Guterres, "Afganistan'da barışın sağlanması için çalışmak sadece dayanışma örneği değil, dünyanın da çıkarına bir çalışmadır." dedi.

'BM BARIŞ İÇİN AFGANLARIN EMRİNDE'

Guterres, Afganistan'da oluşan diyalog ortamının kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, "Bu fırsat kaçarsa yerlerinden edilmiş Afganlar bizi asla affetmez." diye konuştu.

BM'nin Afganistan'da çözüm için hangi çalışmaları yaptığına ilişkin soruya yanıt veren Guterres, "BM, Afganistan'da barışın sağlanması için üzerine düşen her türlü görevi yapmaya hazırdır. (ABD ile Taliban arasında) Şu an yürütülen barış görüşmeleri birçok uluslararası organizasyonun desteğine ihtiyaç duyacaktır. BM Afganistan'da barış için Afganların ve konunun diğer muhataplarının emrindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Afganistan'daki terör örgütlerinin, ülkedeki istikrarsızlığın sebebi olduğunu dile getirerek, tüm paydaşların bir araya gelmesiyle terörist grupların yalnızlaşacağını vurguladı.

BM Genel Sekreteri, bölge ülkeleri ve Afganistan'ın geri dönmek isteyenler için gerekli ortamı hazırlaması gerektiğinin altını çizdi.

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