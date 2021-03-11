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BM Güvenlik Konseyi'nden, darbenin ardından Myanmar'a ilk kez kınama geldi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Myanmar'da darbenin ardından göstericilere yönelik şiddeti ilk kez kınadı ve orduya itidal çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi'nden, darbenin ardından Myanmar'a ilk kez kınama geldi

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından, daha önce sadece ülkede yaşananların endişe verici olduğu yönünde ortak bir açıklama yapan, ancak darbeyi kınama konusunda uzlaşamayan BMGK, bu kez göstericilere şiddetin kınanması konusunda anlaştı.

BMGK'den yapılan ortak açıklamada, darbe karşıtı protestolarda göstericilere yönelik şiddet ilk kez kınandı ve orduya itidal çağrısı yapıldı.

Darbenin kınanması ise Çin ve Rusya'nın itirazı üzerine açıklamada yer almadı.

15 üyeli BMGK, ayrıca Myanmar'da demokratik geçişin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan haklarına saygı duyulması ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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