  • BIST 118.485
  • Altın 393,746
  • Dolar 6,8533
  • Euro 7,7480
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

BM: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar çevre ve vahşi yaşam korunmazsa artmaya devam edecek

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıkların arttığı, vahşi hayatı ve çevreyi korumaya yönelik önlemler alınmazsa bu hastalıkların artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
BM: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar çevre ve vahşi yaşam korunmazsa artmaya devam edecek

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıkların arttığı, vahşi hayatı ve çevreyi korumaya yönelik önlemler alınmazsa bu hastalıkların artmaya devam edeceği uyarısında bulundu. 

UNEP ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nün (ILRI) ortak hazırladığı yeni raporunda, son yıllarda artan Ebola, SARS, Zika, HIV/AIDS, Batı Nil humması ve son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara dikkat çekildi.

İnsanlara bulaştığı bilinen bin 400 mikrobun yüzde 60'ının, yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların ise yüzde 75'inin hayvanlardan bulaştığı belirtilen raporda, şu an Kovid-19 baskın olsa da her yıl gelişmekte olan ülkelerde en az 2 milyon kişinin zoonotik hastalıklar nedeniyle öldüğü ifade edildi.

UNEP Bilimsel Değerlendirmeler Başkanı Maarten Kappelle, ''İnsanlar, 1918,1919 yıllarındaki influenze salgınına (İspanyol gribi) bakıyor ve bu tür hastalıkların sadece yüzyılda bir meydana geldiğini düşünüyor ama bu kanı artık doğru değil. Doğal yaşam ile insan hayatı arasındaki dengeyi sağlayamazsak bu salgınlar giderek yaygınlaşacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

UNEP Direktörü Inger Andersen ise son yüz yılda koronavirüs türlerinin en az altı büyük salgına neden olduğunu söyledi.

Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların ekonomik boyutuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Andersen, ''Kovid-19 öncesi son 20 yılda zoonotik hastalıklar 100 milyar dolar ekonomik zarara neden oldu.'' dedi.

Et tüketimi son 50 yılda yüzde 260 arttı
Et tüketiminin son 50 yılda yüzde 260 artığını ve vahşi yaşam alanlarının tarım arazileri ile altyapıyı genişletmek için kullanıldığını belirten Andersen, ''İnsanlara bulaşan hastalıkların yüzde 25'i barajlar, sulama ve fabrika çiftçiliğinden kaynaklanıyor. Seyahat, ulaşım ve gıda tedarik zincirleri sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırdı. İklim değişikliği de patojenlerin yayılmasına katkıda bulundu. " ifadesini kullandı.

Andersen, ''Bilim net, vahşi hayatı sömürmeye ve ekosistemlere zarar vermeye devam ettiğimiz sürece önümüzdeki yıllarda hayvanlardan insanlara bulaşan bu hastalıklarda artış bekleyebiliriz.'' diye konuştu.

Andersen, gelecekteki salgınların önlenmesi için hükümetlere toprağın ve arazilerin sürdürülebilirliğini, biyolojik çeşitliliği artırma ve bilimsel araştırmalara yatırım yapma çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 tutuklama07 Temmuz 2020 Salı 08:46
  • Kastamonu'da 2 köy daha karantina altına alındı07 Temmuz 2020 Salı 07:01
  • Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi07 Temmuz 2020 Salı 06:59
  • Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama07 Temmuz 2020 Salı 06:57
  • Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu07 Temmuz 2020 Salı 06:56
  • Hizan’da yol kontrolünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi07 Temmuz 2020 Salı 06:56
  • Bodrum'da marka kavgası07 Temmuz 2020 Salı 06:55
  • Kalp hastası bebek ambulans uçakla Ankara'ya getirildi07 Temmuz 2020 Salı 06:54
  • Panelvan dereye düştü: 1 yaralı07 Temmuz 2020 Salı 06:53
  • Ateşin üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti07 Temmuz 2020 Salı 06:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti