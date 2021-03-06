BM israfı raporladı: Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor

Dünyada her yıl 900 milyon tondan fazla gıda çöpe atılıyor. BM raporuna göre, israfın yüzde 61’i hane halkı düzeyinde gerçekleşiyor. Kaybın yüzde 26’sı gıda hizmetlerinde, yüzde 13’ü ise perakende aşamasında meydana geliyor.

Dünya genelinde her yıl 900 milyon tondan fazla gıda çöpe atılıyor. BM raporuna göre, en çok gıda israfı hanelerde yapılıyor.

EN ÇOK İSRAF EVLERDEN

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı ile İngiltere merkezli çevreci kuruluş WRAP ortaklığıyla hazırlanan Gıda İsrafı Endeks Raporu 2021 açıklandı. Gıda israfının sadece gelişmiş ülkelerin değil, küresel bir sorun olduğunu ortaya koyan rapora göre, her yıl 900 milyon tondan fazla gıda çöpe atılıyor. İsrafın yüzde 61’i hane halkı düzeyinde, yüzde 26’sı gıda hizmetlerinde ve yüzde 13’ü ise perakende aşamasında gerçekleşiyor.

YÜZDE 17’SİNE DOKUNULMUYOR

Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17’sinin hiç dokunulmadan doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor. İnsanların yaşamı boyunca ortalama 70 bin kez yemek yediği, bunun da yaklaşık 25-30 ton yiyeceğe denk geldiği düşünüldüğünde israf edilen gıdanın 30 milyondan fazla insana hayat boyu yetebileceği görülüyor.