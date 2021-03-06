  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

BM israfı raporladı: Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor

Dünyada her yıl 900 milyon tondan fazla gıda çöpe atılıyor. BM raporuna göre, israfın yüzde 61’i hane halkı düzeyinde gerçekleşiyor. Kaybın yüzde 26’sı gıda hizmetlerinde, yüzde 13’ü ise perakende aşamasında meydana geliyor.
BM israfı raporladı: Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor

Dünya genelinde her yıl 900 milyon tondan fazla gıda çöpe atılıyor. BM raporuna göre, en çok gıda israfı hanelerde yapılıyor.

EN ÇOK İSRAF EVLERDEN

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı ile İngiltere merkezli çevreci kuruluş WRAP ortaklığıyla hazırlanan Gıda İsrafı Endeks Raporu 2021 açıklandı. Gıda israfının sadece gelişmiş ülkelerin değil, küresel bir sorun olduğunu ortaya koyan rapora göre, her yıl 900 milyon tondan fazla gıda çöpe atılıyor. İsrafın yüzde 61’i hane halkı düzeyinde, yüzde 26’sı gıda hizmetlerinde ve yüzde 13’ü ise perakende aşamasında gerçekleşiyor.

YÜZDE 17’SİNE DOKUNULMUYOR

Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17’sinin hiç dokunulmadan doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor. İnsanların yaşamı boyunca ortalama 70 bin kez yemek yediği, bunun da yaklaşık 25-30 ton yiyeceğe denk geldiği düşünüldüğünde israf edilen gıdanın 30 milyondan fazla insana hayat boyu yetebileceği görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı06 Mart 2021 Cumartesi 09:48
  • Kovid-19 ile mücadelede 'Haftalık Tematik Denetim' sürecine geçiliyor06 Mart 2021 Cumartesi 09:47
  • Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü06 Mart 2021 Cumartesi 09:47
  • Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu06 Mart 2021 Cumartesi 09:46
  • 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü’ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası06 Mart 2021 Cumartesi 09:46
  • Çiftçilere verilen gübre desteği artırıldı06 Mart 2021 Cumartesi 09:45
  • Emniyetten 'EBA' adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı06 Mart 2021 Cumartesi 09:45
  • KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu06 Mart 2021 Cumartesi 09:45
  • Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı06 Mart 2021 Cumartesi 09:37
  • Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı06 Mart 2021 Cumartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti