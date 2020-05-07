  • BIST 98.571
  • Altın 392,020
  • Dolar 7,2332
  • Euro 7,8046
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

BM: Kovid-19'un en yoksul ülkelerde 3-6 aya kadar zirveye çıkması bekleniyor

Birleşmiş Milletler, Kovid-19 salgınının, dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
BM: Kovid-19'un en yoksul ülkelerde 3-6 aya kadar zirveye çıkması bekleniyor

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için mart ayında açıkladığı 2 milyar dolarlık küresel yardım planını genişletti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, salgının dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, en büyük yıkımın ve istikrarsızlığın da yine bu ülkelerde hissedileceğine dikkati çekti.

6,7 milyar dolarlık yardım çağrısı
Bu ülkelerde bir an önce önlem alınmazsa salgının çatışma, yoksulluk ve kıtlığa neden olacağı uyarısında bulunan Lowcock, salgının savunmasız ve kırılgan ülkelerde yayılmasının engellenmesi için 6,7 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM yardım programlarına salgınla mücadele döneminde Benin, Cibuti, Liberya, Mozambik, Pakistan, Filipinler, Sierra Leone, Togo ve Zimbabve olmak üzere 9 yeni ülke daha eklendi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pekcan: Yerel parayla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:48
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımla ilgili önemli bir başarıya daha imza atmak üzere06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:54
  • Bakan Varank: 18 milyar liralık yatırımın önü açıldı06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:01
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Pandeminin etkilerinden sıyrılıyoruz06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:13
  • ASELSAN'dan Bahreyn'e ihracat06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:10
  • Hazine 11 milyar lira borçlandı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:46
  • Benzine 5 kuruş zam06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:45
  • Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:17
  • Koronavirüs turşu satışlarını artırdı06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:21
  • BDDK'dan yeni karar!06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti