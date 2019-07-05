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BM: Libya Güvenlik Güçleri, 120 göçmen ve mültecinin yaşadığı hangara ateş açtı

Birleşmiş Milletler (BM), Libyalı güvenlik güçlerinin, hava saldırısından kaçan göçmen ve mültecilerin üzerine ateş açtığı yolunda bilgiye sahip olduğunu açıkladı.
BM: Libya Güvenlik Güçleri, 120 göçmen ve mültecinin yaşadığı hangara ateş açtı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, salı günü düzenlenen iki hava saldırısından birisi boş bir garaja, ikincisi ise yaklaşık 120 göçmen ve mültecinin yaşadığı hangara isabet etti.

Açıklamada, “Libyalı güvenlik güçlerinin, hava saldırısının ardından kaçmaya çalışan mülteci ve göçmenlerin üzerine ateş açtığı yolunda bilgi bulunuyor. “ denildi.

ÖLÜ SAYISI 53'E YÜKSELDİ

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin tutulduğu merkeze 2 Temmuz gecesi düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 6’sı çocuk 53'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iki hava saldırısında 130 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

OCHA açıklamasında, Tacura'daki merkezde kadın ve çocuklar dahil 600'ün üzerinde düzensiz göçmenin rızaları olmadan tutulduğu ve saldırının ardından 500 kadarının hala merkezde bulunduğu ifade edildi.

"HER AN HERKES RİSK ALTINDA"

Açıklamada, Trablus'ta ve çevresinde çatışma alanlarına yakın merkezlerde tutulan 3 bin 800 kadar düzensiz göçmenin güvenliğinden endişe duyulduğu vurgulanarak, "Bu korkunç olay, bu merkezlerde rızaları dışında tutulurken ve katiyen kendi başlarına güvenliklerini sağlayamazken tüm bireylerin her an risk altında olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısının "savaş suçu" teşkil edebileceğini açıklamıştı.

Bachelet, Libya'daki düzensiz göçmelerin tutulduğu tüm merkezlerin kapatılması çağrısını da yinelemişti.

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