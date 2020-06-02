  • BIST 107.266
  • Altın 380,169
  • Dolar 6,8038
  • Euro 7,5725
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti

BM Libya Destek Misyonu, Libya hükümeti ile Halife Hafter'in, ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini duyurdu.
BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu.

UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edildi. 

Tarafların, "en kısa zamanda onurlu ve güvenli bir yaşama kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog masasına oturmayı kabul ettiğine" değinilen açıklamada, BM'nin tarafların bu kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya meselesine müdahil tüm ulusal ve uluslararası tarafların, Libya halkının savaşın sonlanması yönündeki çağrılarına karşılık vermesi ve 5+5 müzakerelerinin nihai ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu.

UNSMIL, "çatışmaların durmasının, Libya makamlarının tüm imkanlarını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yoğunlaştırması ve Libyalıların insani ihtiyaçlarının karşılanması için önem arz ettiğini" vurguladı.

Müzakerelere taraf Libya hükümeti ve Halife Hafter'den konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı. 

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı. 

Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat ayı sonunda görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye genelinde eş zamanlı radarla hız ve yük taşıyan araç denetimi02 Haziran 2020 Salı 09:20
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de02 Haziran 2020 Salı 09:19
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı02 Haziran 2020 Salı 09:18
  • Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı02 Haziran 2020 Salı 09:18
  • Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı02 Haziran 2020 Salı 09:17
  • Yüksek sesle müzik dinleme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı02 Haziran 2020 Salı 09:15
  • 'Türkiye'nin Hafızası' Milli Kütüphane kapılarını açtı02 Haziran 2020 Salı 09:09
  • BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti02 Haziran 2020 Salı 09:08
  • Siirt'te askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı02 Haziran 2020 Salı 09:06
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat02 Haziran 2020 Salı 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti