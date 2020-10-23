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BM: Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

BM, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.
BM: Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

Birleşmiş Milletler, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi. 

Özel Temsilci vekili Williams'ın, anlaşmanın detayına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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