BM: Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

Birleşmiş Milletler, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetleri (LNA) arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Ateşkese BM de "şahit" olarak imza attı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

Libya'daki tüm paralı askerler ve yabancı savaşçılar 3 ay içinde ülkeyi terk edecek

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Williams, BM Cenevre Ofisi'nde anlaşmanın detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Libyalı gazetecilerin de video konferans yöntemiyle katıldığı basın toplantısında Williams, "Bugün Libya halkı için güzel bir gün. Bu sabah saat 11.15'te, BM Cenevre Ofisi'nde 5+5 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının Libyalı iki delegasyonu, derhal geçerli olmak üzere ülke genelinde tam ve kalıcı bir ateşkes anlaşması imzaladı." dedi.

Williams, ateşkes anlaşmasının BM'nin himayesi altında imzalandığını ve BM'nin de anlaşmaya "şahit" olarak imza attığını belirtti.

Bu anlaşmanın ayrıca BM Genel Sekreteri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı küresel ateşkes çağrısına cevap niteliği taşıdığını ifade eden Williams, şöyle konuştu:

"Taraflar, cephedeki tüm askeri birliklerin ve silahlı grupların kamplarına dönmeleri konusunda anlaştılar. Buna, tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların bugünden itibaren en fazla üç ay içinde tüm Libya topraklarından, karadan, havadan ve denizden ayrılması eşlik edecek. Ateşkes, BM tarafından belirlenmiş terörist gruplar için geçerli değil."

Anlaşmanın yeni birleşik hükümet görevlerini üstlenene kadar derhal yürürlüğe gireceğini belirten Williams, "Libya içindeki eğitimle ilgili tüm askeri anlaşmalar askıya alınacak ve eğitim ekipleri ülkeyi terk edecek."

Williams, anlaşmaya göre, ülkedeki bazı bölgelerin "askeri birimlerden ve silahlı gruplardan temizlenmesini sağlayacak ve özel düzenlemeler önerecek ve uygulayacak" ortak bir polis operasyon merkezi kurulacağını aktardı.

Tarafların, 5+5 Ortak Askeri Komite'ye bağlı olacak "ortak sınırlı askeri kuvvet" oluşturmayı da kabul ettiğini açıklayan Williams, "Bugün, Trablus'tan Bingazi'ye ilk uçuşun gerçekleştirildiğini ve bu iki şehir arasındaki düzenli seferlerin yeniden başladığını not ediyorum." dedi.

BM Libya'da kalıcı ateşkes için 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için gelecek haftalarda 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacağını bildirdi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetleri (LNA) arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Williams, BM Cenevre Ofisi'nde anlaşmanın detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Williams, tarafların ateşkes anlaşmasının uygulanmasını UNSMIL ile ortaklaşa izlemek için bir mekanizma kurmaya karar verdiklerini belirterek anlaşmanın ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ne iletileceğini ifade etti.

"İleriye dönük yapılacak çok iş var." diyen Williams, ülkede çatışan Libyalı kuvvetlerin cepheden çekilmesi, tüm paralı asker ve yabancı savaşçıların Libya'dan ayrılmasını sağlayacak alt komite çalışmalarının başlatılması adına gelecek haftalarda 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacağını söyledi.

Williams, her iki heyetten 10 kişinin oluşturduğu Komite üyelerine, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a ve darbeci Hafter'e teşekkür ederek "Bugün burada başardıkları iş, büyük bir cesaret gerektiriyordu. Vatanseverliklerini, ülke sevgilerini ve tüm Libya halkı için daha iyi ve daha barışçıl bir gelecek sağlamaya yardımcı olabilecek bir anlaşmaya varmak için bir araya gelme konusundaki kararlılıklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplum da Libya'daki ateşkes anlaşmasına tam olarak saygı göstermeye ve destekleyerek üzerine düşeni yapmaya davet eden Williams, "Buna Libya'nın içişlerine karışmama ilkesine tam saygı ve Libya'ya yönelik BM silah ambargosunun tam olarak uygulanması dahildir." diye konuştu.

Ateşkes kalıcı olacak mı?

Williams, ayrıca Ras Lanuf ve Sidre petrol tesislerinin yakın gelecekte üretime devam etmeye hazır olacağına dair iyi göstergeler olduğunu söyledi.

AA muhabirinin, "Libya'da daha önce de ilan edilen ateşkes anlaşmaları başarısız kaldı. Hafter, ocak ayında ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı. Ateşkes anlaşmasının kalıcı olması ve uygulanmasından ne kadar eminsiniz? İyimser olalım mı?" şeklindeki sorusuna karşılık Williams, anlaşmanın Libya hükümeti ve Hafter heyetleri arasında imzalandığını anımsattı.

Son 9 yıl, hatta öncesinde bile Libya tarihinin zorluklarla geçtiğini anlatan Williams, "Kötümserlerin kazanmasına izin vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Williams'ın ateşkesin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin yorum yapmaması dikkati çekti.

Libya Başbakanı Serrac'dan "ateşkes anlaşması" değerlendirmesi

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libyalı taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının "siyasi müzakerelerin başarıya ulaşmasına vesile olması" temennisinde bulundu.

Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetleri (LNA) arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarına dikkati çeken Serrac, "Libyalılara yönelik kimlerin savaş suçu işlediği, kimlerin geri çekildiğinde mayın ve toplu mezar bıraktığı unutulmamalı." uyarısında bulundu.

Serrac, "Umarım kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanması, kanın durmasına, vatandaşların acılarının dinmesine, ekonomik ve siyasi müzakerelerin başarıya ulaşmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da varılan ateşkesin gecikmeksizin uygulanması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki ateşkes kararının barış ile istikrar için önemli bir adım olduğunu belirterek, tüm taraflara ve bölgesel aktörlere ateşkesi gecikmeksizin uygulama çağrısı yaptı.

Guterres, Libyalı tarafların ateşkes anlaşması imzalamasının ardından BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Libya'da barış ve istikrar için ateşkesin kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Guterres, tüm taraflara ve bölgesel aktörlere ateşkesi gecikmeksizin uygulama çağrısında bulundu.

Uluslararası topluma da Libyalı taraflara ateşkesin uygulanması konusunda destek vermeleri çağrısı yapan Guterres, söz konusu desteğin BM Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosu kararlarını koşulsuz uygulamayı gerektirdiğini söyledi.

Guterres, BM Libya Destek Misyonu'nun ise siyasi süreci başlatmak için hazırlıklar yaptığını sözlerine ekledi.