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BM mutabakatı inceleyecek

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatın BM tarafından inceleneceğini açıkladı.
BM mutabakatı inceleyecek

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın BM kurumları tarafından inceleneceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, UMH ve Türkiye arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın hukuki statüsünün, Birleşmiş Milletler'in (BM) başta Uluslararası Adalet Divanı kapsamında olmak üzere bu tür sorunları çözmekle yetkili kurumlar tarafından inceleneceğini dile getirdi.

Sputnik’e konuşan Selame, “Bu konu, büyük ihtimalle BM’nin özellikle Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere bu tür sorunları çözmekle yetkili kurumlar tarafından incelenecek” dedi.

Salame ayrıca bu konunun Berlin’deki Libya Konferansı sırasında ele alınmadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile UMH Başkanı Fayiz es-Serrac’ın vardığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Güvenlik ile Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından AB ve BM’ye şikayet edilmiş, Avrupa Birliği'nin (AB) sert tepkisini çekmişti.

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