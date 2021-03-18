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BM, Myanmar'daki askeri darbe karşıtı gösterilerde 15 çocuğun öldürülmesini kınadı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Myanmar'da bulunan gözlem ekibinin, askeri darbe karşıtı gösterilerde 1 Şubat'tan bu yana 15 çocuğun hayatını kaybetmesini kınadığı ve gelişmeleri "endişe verici" bulduğu belirtildi.
BM, Myanmar'daki askeri darbe karşıtı gösterilerde 15 çocuğun öldürülmesini kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın açıklamasında, Myanmar'daki BM ekibinin, darbeci askerlerin çocuklara karşı güç kullanımını ve darbe girişiminin başından bu yana en az 15 çocuğun öldürülmesini kınadığı ve bu gelişmelerden derin endişe duyduğu bilgisini aktardı.

Dujarric, Myanmar'daki askeri darbede öldürülen çocukların sayısıyla ilgili bilginin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ait olduğunu kaydetti.

Darbeden Myanmar'daki göçmenler de etkilendi
Dujarric, "Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Myanmar'daki göçmenlerin mevcut krizden en çok etkilenenler arasında olduğunu söylüyor." dedi.

Sözcü, IOM'a göre Myanmar'daki her 4 kişiden 1'inin iç ya da uluslararası göçmen olduğunu, çok sayıda iç göçmen barındıran bölgelerde darbe nedeniyle şiddetli baskıların medyana geldiğini vurguladı.

Açıklamada, IOM'un göçmenlerin, savunmasızların ve tüm Myanmar halkının "temel hak ve isteklerinin korunması ve tanınmasının yanı sıra şiddetin derhal durdurulması" çağrısında bulunduğu, zor koşullara rağmen Myanmar'daki göçmenleri desteklemek için çalışmaya devam edecekleri bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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