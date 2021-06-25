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BMC'den Tunus'a yeni Kirpi ihracatı

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticileri, muharebe sahasında kendini kanıtlayan araçlarla ihracata devam ediyor.
BMC'den Tunus'a yeni Kirpi ihracatı

Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlı muharebe araçlarıyla güvenlik güçlerinin güvenli şekilde görev yapmasına katkı sağlayan BMC, araçlarının yurt dışındaki kullanıcılarla buluşmasına yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BMC ile Tunus Savunma Bakanlığı arasında geçen yıl 46 Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç Sözleşmesi imzalandı ve araçlar teslim edildi.

Tunus Savunma Bakanlığı ile temaslarını sürdüren BMC, yeni bir ihracat başarısına imza attı. BMC, ilave 41 Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç ve 5 Kirpi Ambulans sözleşmeleriyle yurt dışındaki varlığını artırdı.

Araçların sevkiyatı gelecek aylarda partiler halinde gerçekleştirilecek. Böylece BMC'nin son dönemde Tunus'ta kullanıma sunduğu araç sayısı 92'ye ulaşacak.
Yeni sözleşmelerle Tunus resmi makamları Kirpi'ye karşı duydukları güven ve memnuniyeti yinelemiş oldu.

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Söz konusu ülkeye yapılacak yeni teslimatlar, aynı zamanda BMC açısından bir ilki de barındırıyor. Kirpi 4x4'ün ambulans versiyonu da bu ihracat vesilesiyle ilk defa yurt dışında bir kullanıcının envanterine girecek.

Türkiye'den sonra en büyük Kirpi filosu Tunus'ta
Yeni sözleşmeler kapsamındaki teslimatlar tamamlandığında Tunus Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç sayısı 233'e yükselecek. Tunus, Türkiye'den sonra en büyük Kirpi filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.

Kirpi, mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler tarafından en önemli savunma araçlarından biri olarak görev yapıyor.

Kirpi 4x4, monokok tipte zırhlı kabin ve özel zırhlı camları, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı özelliklerinin yanı sıra özel olarak entegre edilen göreve yönelik birçok donanım ve özel tasarlanmış patlayıcı madde keşif ve imha robot kollu versiyonu ile ön plana çıkıyor.

Kirpi Ambulans ise Kirpi'nin genel teknik özelliklerine sahip olmakla birlikte geliştirilen iç tasarımıyla tam teşekküllü ambulans olarak görev yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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