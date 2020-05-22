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BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, ülke için sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'yı talepler doğrultusunda geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi.
BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalar yürüten BMC, iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak zırhlı pikap üretti. Araç ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eylül 2019'da BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen aracı kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

Araç, geçen sürede güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda pek çok açıdan geliştirildi. Performansı yukarı çekilen, yeni donanımlar eklenen pikap araç, nihai tasarımıyla seri üretime hazır hale getirildi. Araç son hali ve kamuflajlı boyamasıyla Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu.

Farklı görevleri yerine getirebilecek
İlk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan ve yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor.

Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki aracın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek araç, kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek. Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak. Aracın ilk kullanıcısının İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olması öngörülüyor.

Aracın aynı zamanda özellikle Orta Doğu'da kullanılan bu tipteki araçlar için önemli bir alternatif oluşturacağı değerlendiriliyor. Sonradan zırhlandırılan araçlarda kısa sürede bakım ihtiyacı doğuyor ya da arızalar ortaya çıkıyor. Tulga'nın doğrudan zırhlı olarak tasarlandığı için en az 2 yıl sahada sorunsuz şekilde görev yapabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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