BM'de ilk koronavirüs vakası

Filipinler’in BM Daimi Temsilciliğinden bir kadın diplomatın, yapılan koronavirüsü test sonucu “pozitif” çıktı.

Diplomatın virüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, Filipinler misyonundaki 12 diplomat kendini karantinaya alırken, BM ve diğer ülkelerin BM Daimi Temsilcilikleri, gönderilen bilgi notuyla olay hakkında bilgilendirildi.

Ülke temsilciliklerine gönderilen, Filipinler’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kira Azucena imzalı bilgi notunda, “Bugün itibariyle Filipin Misyonu kapatılıyor. Tüm personele kendilerini bireysel karantinada tutmaları ve tıbbi yardım almaları talimatı verildi. Hepimize virüs bulaştığını varsayıyoruz” ifadelerine yer verildi