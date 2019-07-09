  • BIST 98.695
  • Altın 257,186
  • Dolar 5,7235
  • Euro 6,4202
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

BM'den ABD'ye "düzensiz göçmen ve mülteci" tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin güney sınırındaki gözaltı merkezlerinde tutulan düzensiz göçmen ve mültecilerin bulunduğu şartların "dehşet verici" olduğunu bildirdi.
BM'den ABD'ye "düzensiz göçmen ve mülteci" tepkisi

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin birkaç alt kuruluşunun, Meksika sınırını geçerek ABD'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin çocuklarının gözaltında tutulmasını, "uluslararası hukuk tarafından acımasız, yasaklanmış, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele" olarak tespit ettiğini vurguladı.

"ABD'de gözaltındaki göçmen ve mültecilerin bulunduğu koşullar sebebiyle dehşete düştüm." ifadesini kullanan Bachelet, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir çocuk doktoru, anne ve aynı zamanda eski Devlet Başkanı (Şili) olarak, çocukların yeterli sağlık hizmetine veya gıdaya erişimleri olmadan ve kötü sağlık koşullarında, aşırı kalabalık tesislerin zeminlerinde uyumaya zorlanması sebebiyle derinden şok oldum."

Bachelet, düzensiz göçmen ve mültecilerin pek çoğunun, çocuklarını bulundukları şiddet ortamından kurtarıp korumaya almak için tehlikeli yolculuklar sonucu ABD'ye ulaşabildiklerine işaret etti.

ABD'nin sınırı geçen düzensiz göçmenlerin çocuklarından koparılmasına sert tepki gösteren Bachelet, "Nihayet güvenli bir yere ulaştıklarına inandıkları anda kendilerini sevdiklerinden koparılmış ve onursuz koşullara hapsedilmiş olarak bulabilirler. Bu asla hiçbir yerde olmaması gereken bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

İÇİNDE BULUNDUKLARI ŞARTLAR DEHŞET VERİCİ

Meksika sınırını geçmeyi başaran ancak ABD tarafından gözaltında tutulan, düzensiz göçmen ve mültecilerin şartlarının "dehşet verici" olduğunu yineleyen Bachelet, aynı zamanda çocukların gözaltında tutulmaması ve ebeveynlerinden asla ayrılmaması gerektiğini vurguladı.

Bachelet, çocukların kısa dönem olsa bile iyi şartlarda gözaltında tutulmasının sağlık ve gelişimlerini ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Michelle Bachelet, ABD sınır yönetiminin sadece "düzensiz göçmenleri tespit etmeye, gözaltına almaya ve süratle sınır dışı etmeye yönelik dar politikalarını" da eleştirdi.

MEKSİKA SINIRINDA GÖÇMEN KRİZİ

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi, Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış, ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da bulunduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullarda bekletildiği medyaya yansımıştı.

ABD-Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümü, Amerikan kamuoyunda şiddetli tartışmalara neden olmuştu.

Olayın ardından bir an önce özellikle mülteci çocukların şartlarının iyileştirilmesine yönelik acil adımlar atılması gerektiği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reyhanlı'da patlama09 Temmuz 2019 Salı 06:15
  • Çukurca'da cinayet09 Temmuz 2019 Salı 06:14
  • Trafik magandasıyla tokalaşan polis açığa alındı08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
  • Ak Parti'den Çetinkaya açıklaması08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59
  • 11 kişilik gasp çetesi çökertildi08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:58
  • Baklavacı magandalar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
  • Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
  • Kararlara isyan etti: Panik butonu ile dolaşıyorum08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55
  • Yavuz Kıbrıs'ta08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
  • Yerli otomobilde imzalar atıldı: 62 şirketle görüşülüyor08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti