  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

BM'den DEAŞ raporu

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, DEAŞ militanı yabancı teröristlerin, kendi ülkelerine gönderilmesi ve orada yargılanması gerektiğini belirtti.
BM'den DEAŞ raporu

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suriye ve Irak'ta tutulan DEAŞ militanı yabancı teröristlerin, bölgede uluslararası suçları ele alacak geçiş hukuku olmaması nedeniyle kendi ülkelerine gönderilmesi ve orada yargılanması gerektiğini söyledi.

Callamard, BM Genel Merkezi'nde, AA muhabirinin Irak ve Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki Hol kampında tutulan yabancı DEAŞ savaşçıları ve aileleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

DEAŞ militanları ve ailelerinin, bulundukları ülkede mi yoksa kendi ülkelerinde mi yargılanacağı konusunda birçok tartışma olduğunu belirten Callamard, yargılama yetkisi noktasında da farklı görüşlerin dile getirildiğini kaydetti.

Callamard, Irak ve Suriye'nin, terör örgütü DEAŞ adına savaşan yabancıları kendi topraklarında suç işlediği için yargılama hakkı bulunduğuna dair güçlü argümanları olduğunu ancak bunun yabancı savaşçıların kendi ülkelerinde yargılanamayacağı anlamına da gelmediğini bildirdi. 

EN MANTIKLI YER KENDİ ÜLKELERİ

Irak ve Suriye'de adil yargılama için uygun şartların olmadığına dikkati çeken Callamard, Irak hapishanelerinde DEAŞ militanlarına karşı sistematik işkence yapıldığını, Suriye'de de benzer bir durum olabileceğini söyledi.  

Callamard, şöyle devam etti:

"Bölgede şu anda uluslararası ceza kapsamında işlenen suçları ele alan ve uluslararası standartları karşılayan bir geçiş hukuku yok. Bu yüzden şu aşamada tek seçenek yargılamaların başka bir yerde yapılması ve kendi ülkeleri en mantıklı yer. Tabii ki 'ad hoc (geçici)'  ya da 'hibrit' mahkemeler de düşünülebilir ancak bunu uygulamak oldukça uzun sürecektir. Bu durumda ne yapacağız? DEAŞ savaşçılarının yargılanması için Fransa, Almanya ya da İngiltere'nin en iyi seçenek olduğunu söylemiyorum ama şu an için tek seçenek bu.''

Callamard, mevcut sorunların ve ülkelerine dönen militanların daha fazla propaganda ve radikalleşmeye yol açacağı endişelerinin farkında olduğunu dile getirerek, ''Çözüm kolay değil ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşamıyoruz diye sorun ortadan kalkacak da değil. Bir noktada bu sorunla yüzlememiş gerekli.'' diye konuştu.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ GERİ YOLLANSIN

Bölgede aynı zamanda savaşla ilgisi olmayan, suça karışmayan DEAŞ militanlarının aileleri ve çocuklarının varlığını da hatırlatan Callamard, bu kişilerin kontrol edilerek ülkelerine gönderilmesi gerektiğini kaydetti. 

Callamard, bu çocukların Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampta tutulmaları için hiçbir neden olmadığını vurguladı. 

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA ULUSLARARASI HUKUK İHLALİDİR

Callamard, yabancı savaşçıları vatandaşlıktan çıkarmanın kolay ancak uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir yol olduğunun altını çizdi.

Özellikle tek ülke vatandaşlığına sahip bireylerin bu uygulamayla "vatansız" kalmasının kabul edilemeyeceğini belirten Callamard, şöyle konuştu:

"Bazı savaşçılar iki uyruklu olabilir ama bu durum herkes için geçerli değil. Yabancı DEAŞ savaşçılarını vatandaşlıktan çıkararak çok fazla uluslararası hukuk ihlali işleniyor ve bu şekilde onları başkalarının sorunu haline getirmiş oluyoruz, esasen yapılan bu. Onlar bizim ülkelerimizde yetişti, bizim ülkelerimizde türlü propagandalarla DEAŞ savaşçısı oldu ve şimdiyse biz sorumluktan kaçmak istiyoruz. Bu nasıl bir küresel güvenlik, nasıl bir vizyon ve küresel bir koalisyon olarak nasıl bir ortak sorumluluk? Şunu da unutmayalım tüm bu ülkeler DEAŞ karşıtı koalisyonun bir parçası. Bu durum bana son derece mantıksız geliyor ve insan hakları açısından da kesinlikle doğru değil.''

BM'ye göre Haseke'deki Hol kampında DEAŞ bağlantılı olduğu düşünülen yaklaşık 50 ülkeden 11 bini yabancı ülke vatandaşı 70 bin kişi tutuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu29 Ekim 2019 Salı 11:27
  • Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor29 Ekim 2019 Salı 10:26
  • Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında29 Ekim 2019 Salı 10:16
  • Çankırı'da korkutan deprem29 Ekim 2019 Salı 10:11
  • Bursa'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı29 Ekim 2019 Salı 09:50
  • Pençe 3'ten acı haber: Keşif sırasında şehit oldu29 Ekim 2019 Salı 09:17
  • UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturması29 Ekim 2019 Salı 09:15
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 3600 ek gösterge açıklaması29 Ekim 2019 Salı 09:13
  • Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü29 Ekim 2019 Salı 09:12
  • Bağdadi'nin cesedi nerede: ABD detayı açıkladı29 Ekim 2019 Salı 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti