  • BIST 121.861
  • Altın 298,173
  • Dolar 5,9373
  • Euro 6,5526
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Doğu Afrika'da son 2 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası yardım çağrısı yaptı.
BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) Alt Bölge Koordinatörü David Phiri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen basın toplantısında, mart ayında mevsimsel yağışların başlamasıyla yeni bir çekirge istilası dalgasıyla karşılaşılabileceğini söyledi.

"Şu an sürüleri kontrol etmek ve halkın geçim kaynağını ve gıda güvenliğini korumak için en iyi zaman." diyen Phiri, hemen harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Temsilcisi Guled Atan, "Muhtemelen çekirgelerin bir sonraki durakları Güney Sudan ve Uganda olacak." dedi.

Atan, Kenya’nın şanslı şekilde istilayı hasat dönemi sonrası yaşadığını ifade etti.

"Yiyerek bitiremezsiniz"

Doğu Afrika Çöl Çekirgeleri Kontrol Örgütü Genel Direktörü Steven Nkoja da Kenya medyasında çekirgelerden kurtulma yolu olarak "onları yemenin" gösterilmesine atıfta bulunarak, "Harika bir besin kaynağı olmasına rağmen onları yiyerek bitiremezsiniz." diye konuştu.

Günde 150 kilometre yol alabiliyorlar

Yemen'den gelerek Etiyopya, Eritre, Somali ve Kenya'yı istila eden çöl çekirgeleri bölgedeki tarlalara büyük çapta zarar veriyor.

Havadan ve karadan ilaçlama faaliyetlerinin sürdüğü bölgede son 25 yıldır, Kenya'da ise 70 yıldır benzer bir istilanın görülmediği aktarılıyor.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece birkaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü24 Ocak 2020 Cuma 11:34
  • Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor24 Ocak 2020 Cuma 11:25
  • Adanalıların yeni gözdesi; billur kebabı24 Ocak 2020 Cuma 09:55
  • Oslo'da Muhammed en popüler isim oldu24 Ocak 2020 Cuma 09:42
  • Grip aşısı hastalığı hafif geçirmeyi sağlıyor24 Ocak 2020 Cuma 00:50
  • Tebük Seferi24 Ocak 2020 Cuma 00:05
  • Büyüyünce Acun Olacağım Baba24 Ocak 2020 Cuma 00:04
  • Damızlık romanov koyunu özellikleri nelerdir, hangi ilde bulunur?23 Ocak 2020 Perşembe 15:32
  • Ukrayna'dan getirilen Romanov koyunları Giresun'a uyum sağladı23 Ocak 2020 Perşembe 14:43
  • Belediye temizlik görevlisinin türkü videosu sosyal medyayı mest etti23 Ocak 2020 Perşembe 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti