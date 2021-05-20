BM'den Filistin açıklaması: En az 75 bin kişi!

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.
BM GENEL KURULU TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplanıyor.
İsrail’in Gazze’ye acımasız saldırıları ve Doğu Kudüs’te Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilerce evlerinden zorla çıkarılması görüşülecek.
FİLİSTİN GÜNDEMİNE GÜÇLÜ BİR MESAJ
Nijer ve Cezayir’in başvurusu sonrası, Başkan Volkan Bozkır Genel Kurulu toplayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletlerin 200’e yakın üyesinin toplantı ile İsrail'e güçlü mesaj vermesi bekleniyor.
Teşkilatın kararları bağlayıcı organı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), 5 ülkenin vetoları nedeniyle etkisiz kaldığı biliniyor. Şimdiye kadar Konseyde 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak hiçbirinden sonuç alınamadı.
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