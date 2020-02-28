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BM'den flaş Türkiye çağrısı: Destek artırılmalı

BM, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu
BM'den flaş Türkiye çağrısı: Destek artırılmalı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve İdlib'deki Suriyeli sivillere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin sorusu üzerine Baloch, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Suriye'nin komşu ülkelerine Suriye'den gelen sivillerin "kabul edilmesi" çağrısında bulunduklarını anımsatan Baloch, "Dolayısıyla bu çağrımızı uluslararası toplumu da içine alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve hızlandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baloch, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişi için sınır kapılarını açtığı yönündeki haberlere ilişkin ise "Bu konuda bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Sınır hattında görünür bir hareketliliğe dair de bize ulaşan bir rapor yok." bilgisini paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de İdlib'e yönelik sınır ötesi insani yardımlara ilişkin herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.Laerke, bununla beraber yılın ilk 2 ayında 2 bin tırdan fazla insani yardımı İdlib'e gönderdiklerini kaydetti.Aralık 2019'dan bu yana İdlib'den 1 milyona yakın sivilin yerinden edildiğini anımsatan Laerke, sivillerin içinde bulunduğu insani koşullarla ilgili "Kesinlikle korkunç şartlar içindeler. Bu trajik bir durum." ifadesini kullandı.

BM GENEL SEKRETERİ: ENDİŞELİYİZ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi. 

DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLSİN

"İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti. 

Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu.

 Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti. 

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