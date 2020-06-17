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BM'den Hindistan ve Çin'e itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) sınırda çatışmalar yaşayan Hindistan ve Çin'e maksimum itidal çağrısı yaptı.
BM'den Hindistan ve Çin'e itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde Galwan Vadisi'nde Çin ve Hint askerleri arasında çıkan çatışmanın endişe verici olduğunu bildirerek, taraflara maksimum itidal çağrısı yaptı. 

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, "Fiili kontrol hattındaki şiddet ve ölüm haberlerinden endişe duyuyoruz, her iki tarafa da maksimum itidal çağrısı yapıyoruz." dedi. 

EGEMENLİK TARTIŞMALARINA NEDEN OLUYOR

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

ÇİN UYARILARA KULAK ASMADI

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

GERİLİMİ KONUŞTULAR

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

İKİ TARAF DA BİRBİRLERİNİN TOPRAKLARINI İSTİYOR

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

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