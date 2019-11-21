  • BIST 106.793
  • Altın 268,703
  • Dolar 5,6898
  • Euro 6,3048
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 1 °C
»

BM'den İsrail'e tepki: Batı Şeria’daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor

BM Almanya Daimi Temsilcisi Yardımcısı Jürgen Schulz, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin ‘yasal olmadığını, iki eyalet çözümünün güvenilirliğini ortadan kaldırdığını ve sürdürülebilir bir barış sürecini baltaladığı’ uyarısını yaptı.
BM'den İsrail'e tepki: Batı Şeria’daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor

BM Güvenlik Konseyi’nin 10 üyesini temsilen Orta Doğu’daki duruma yönelik konsey toplantısında yaptığı konuşmada Schulz, 10 üyenin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri üzerindeki kararının uluslararası yasaya ve BM Güvenlik Konseyi tarafından ortaya konulan Batı Şeria ile Doğu Kudüs’e Yahudilerin yerleşmesini illegal olarak tanımlayan 2334 numaralı karara uygun olduğunu belirtti. Belçika, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Almanya, Endonezya, Kuveyt, Peru, Polonya ve Güney Afrika’dan oluşan BM üyesi 10 ulusun İsrail yerleşimlerinin sonlandırılmasından yana olduğunu vurgulayan Schulz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İsrail’i, bölgedeki işgalci güç olarak yerleşim eylemlerini sonlandırmaya çağırıyoruz. Ayrıca, Batı Şeria’daki olası ilhak eylemlerine yönelik endişelerimizi yineliyoruz. İki tarafın da isteklerini yerine getirebilecek tek gerçekçi ve güvenilir çözüm olan iki eyalet yönetimine yönelik müzakerelerin devam etmesini destekleyeceğiz.”

Schulz’un yanında BM Güvenlik Konseyi Filistin Elçisi Riyad Mansour da, 2234 numaralı karar dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi tarafından ortaya konulan kararların güvenilirliğinin bütün üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Güvenlik Konseyi çözümlerinin uyulması zorunlu ve uluslararası yasaların bir parçası olduğunu hatırlatan Mansour, şunları söyledi:

“Meclisteki bir delegasyonun saçmalığı olarak, siz uluslararası topluluk, uluslararası yasalar kapsamında, Filistin’in müzakerelere katılmasına destek vermiyorsunuz. Eğer Güvenlik Konseyi çözümleri de dahil olmak üzere uluslararası yasaları geride bırakırsak, artık orman kanunlarına göre hareket edeceğiz. Birleşmiş Milletler, uluslararası yasaların doğru işlediğinden emin olmak ve anlaşmazlıkların çözülmesine destek vermek için kuruldu. Eğer bundan uzaklaşırsak, güçlü olan zayıfı ezer ve Milletler Cemiyeti’nden önceki seyre, orman kanunlarına geri döneriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist teslim oldu21 Kasım 2019 Perşembe 09:58
  • 21 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi21 Kasım 2019 Perşembe 09:26
  • Polise sürpriz yetki: Çevreyi kirletene ceza kesebilecek21 Kasım 2019 Perşembe 09:05
  • Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı: ABD'den açıklama21 Kasım 2019 Perşembe 08:50
  • Bakan açıkladı: Satışına yasak geliyor...21 Kasım 2019 Perşembe 08:48
  • SİHA'lar vurdu: Örgüte Suriye'de ağır darbe21 Kasım 2019 Perşembe 08:40
  • Yaşar Büyükanıt vefat etti21 Kasım 2019 Perşembe 08:39
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 21 Kasım 2019 - ASKİ21 Kasım 2019 Perşembe 08:02
  • Elektrik Kesintisi 21 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ21 Kasım 2019 Perşembe 07:59
  • Su Kesintisi 21 Kasım 2019 Ankara - ASKİ21 Kasım 2019 Perşembe 07:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti