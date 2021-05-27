BM’den İsrail’in Filistin’e yönelik insan hakları ihlallerini soruşturma kararı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (OHCHR), İsrail’in Filistin’e yönelik insan hakları ihlallerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulması kararını verdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, bugün işgal altındaki Filistin için toplandı. Toplantı kapsamında İsrail’in Filistin’e yönelik insan hakları ihlallerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulması kararlaştırıldı. Yapılan oylamada soruşturma için 24 lehte, 9 aleyhte ve 14 çekimser oy kullanıldı.

'ATEŞKESİN, ACILARI SONA ERDİRMEDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR'

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tarih göstermiştir ki, ateşkes, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insanların yetmiş yıldan uzun süredir devam eden acılarını sona erdirmeyecektir. Konsey, bir soruşturma komisyonu göndermek de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verebilirliği ve adaleti sağlamak için kararlı adımlar atmalıdır. Konuşmacılar, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulması çağrısında bulunarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını kınamış ve uluslararası toplumu İsrail'in işlediği katliamlara son vermeye çağırmıştır. Küresel eylemsizlik, işgalci gücün uluslararası hukuku kasıtlı olarak ihlal etmesi nedeniyle rahatsız edici bir cezasızlık modelini sürdürmektedir. Ne yazık ki, insan haklarının kendini kanıtlamış küresel savunucuları, işgalciyi hesap vermekten korumuş, geniş çapta bildirilen savaş suçları ve Filistin halkına karşı suçları için işgalciye kelimenin tam anlamıyla silah ve mühimmat sağlamıştır."