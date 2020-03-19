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BM'den korkunç açıklama

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Koronavirüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" denildi.
BM'den korkunç açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Virüsün sadece insanları değil küresel ekonomiyi de etkilediğini belirten Guterres, Uluslararası Çalışma Örgütünün virüs nedeniyle dünya genelinde çalışanların 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşayabileceğini bildirdiğini söyledi.

Ülke düzeyinde alınan önlemlerin küresel ölçekte yaşanan kriz için yeterli olmadığını belirten Guterres, G20 ülkelerine koronavirüs salgınıyla mücadelede eş güdümlü, kararlı şekilde yeni adımlar atma ve gelişmekte olan ülkelere yardım etme çağrısında bulundu.

Guterres, ''En fakir ve en savunmasız ülkeler en sert darbeyi alacak. Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek. Ortak bir düşmanımız var ve bir virüsle savaşıyoruz.'' dedi.

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