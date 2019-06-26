  • BIST 94.609
  • Altın 261,407
  • Dolar 5,7663
  • Euro 6,5554
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 31 °C
»

BM'den kritik Cemal Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
BM'den kritik Cemal Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamasında,  "Suudi yetkililer tarafından yürütülen soruşturma komuta zincirini ortaya çıkarma konusunda başarısız oldu. Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens ve Al Kahtani'nin sorumluluğunun tespiti için daha detaylı soruşturma çağrısı yapıyorum." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamas lideri Heniyye: Filistin satılık değil26 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
  • Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı için önemli duyuru26 Haziran 2019 Çarşamba 15:25
  • İstanbul'da yangın: Çok sayıda ekip bölgede26 Haziran 2019 Çarşamba 15:15
  • Lübnanlı liderden dikkat çeken Osmanlı mesajı: Araplar kabul edecek mi?26 Haziran 2019 Çarşamba 15:06
  • Hulusi Akar'dan çok önemli terhis açıklaması: Ne zaman başlayacak?26 Haziran 2019 Çarşamba 14:45
  • Ayşe Çelik hakkında beraat kararı26 Haziran 2019 Çarşamba 14:00
  • Merakla bekleniyordu: İran resmen duyurdu26 Haziran 2019 Çarşamba 13:58
  • Su tüketiminde rekor26 Haziran 2019 Çarşamba 13:34
  • Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan oğlu öldü26 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
  • Sağanak geliyor!26 Haziran 2019 Çarşamba 12:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti