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BM'den küresel ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs salgınıyla mücadele için savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
BM'den küresel ateşkes çağrısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede, savaş ve çatışma ortamı süren  bölgelerde, insani yardımların ulaştırılmasında problemler yaşanıyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın ortak bir düşman olan koronavirüs ile karşı karşıya kalmasına rağmen, silahlı çatışmaların ve savaşların halen devam ettiğini söyledi.

"DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Sağlık sistemlerinin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı savaş bölgelerinde savunmasız ve yerinden edilen kişilerin ve mültecilerin koronavirüs salgınından iki kat daha fazla etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Guterres, "Dünyanın her köşesinde devam eden savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı yapıyorum." dedi.

"SALDIRILARA SON VERİN"

Guterres, "Silahları ve topçu atışlarını susturun, hava saldırılarına son verin. koronavirüse karşı en savunmasız bölgelere hayati derecede önem taşıyan insani yardım koridorlarının oluşturulması için bu son derece önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Savaş hastalığına son verilip dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Bu da ancak tüm savaşların durmasıyla başlayabilir ve insanlığın şu an buna her şeyden daha fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

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