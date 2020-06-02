  • BIST 108.079
  • Altın 380,079
  • Dolar 6,8071
  • Euro 7,5765
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

BM’den Libya açıklaması: Taraflar masaya oturmayı kabul etti

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu.
BM’den Libya açıklaması: Taraflar masaya oturmayı kabul etti

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu. UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edildi.

BM: TARAFLARIN KARARINDAN MEMNUNİYET DUYDUK

Tarafların, "en kısa zamanda onurlu ve güvenli bir yaşama kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog masasına oturmayı kabul ettiğine" değinilen açıklamada, BM'nin tarafların bu kararından memnuniyet duyduğu belirtildi. Açıklamada, Libya meselesine müdahil tüm ulusal ve uluslararası tarafların, Libya halkının savaşın sonlanması yönündeki çağrılarına karşılık vermesi ve 5+5 müzakerelerinin nihai ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. UNSMIL, "çatışmaların durmasının, Libya makamlarının tüm imkanlarını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yoğunlaştırması ve Libyalıların insani ihtiyaçlarının karşılanması için önem arz ettiğini" vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet ve kask denetimi02 Haziran 2020 Salı 10:05
  • Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi02 Haziran 2020 Salı 10:03
  • İkna yöntemiyle 4 terörist daha teslim oldu02 Haziran 2020 Salı 09:39
  • MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi02 Haziran 2020 Salı 09:36
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Doğu Akdeniz'de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız02 Haziran 2020 Salı 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Haziran 2020 Salı 09:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı02 Haziran 2020 Salı 09:21
  • Türkiye genelinde eş zamanlı radarla hız ve yük taşıyan araç denetimi02 Haziran 2020 Salı 09:20
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de02 Haziran 2020 Salı 09:19
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı02 Haziran 2020 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti