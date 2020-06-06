BMGK, Libya'ya yönelik silah ambargosunu 1 yıl uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya’ya uygulanan silah ambargosu kararını bir yıl daha uzattı.

Birleşmiş Milletler'in internet sitesinden yapılan açıklamada, BMGK'nin video konferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, Libya’ya yönelik silah ambargosunun 12 ay daha uzatılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2526 sayılı kararın, BM’ye üye devletlere Libya açıklarında şüpheli görülen deniz taşıma araçlarını arama yetkisi verdiği vurgulandı.

BMGK, Mart 2011'de 1970 sayılı kararla, BM üyesi ülkelerden Libya'ya her türlü silah ve ilgili teçhizat satışını engellenmesini istemişti.

Söz konusu ambargo kararı, o tarihten itibaren her yıl uzatılıyordu.