BM'nin soruşturma kararına Netanyahu'dan tepki

60'tan fazlası çocuk 283 Filistinli'nin ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail’in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere komisyon kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu iddia etti.

"İSRAİL KARŞITLIĞININ ÖRNEĞİ"

Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli direniş gruplarını akladığını savundu.

Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla "uluslararası hukukla alay edildiği" iddiasında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.